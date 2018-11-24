Процесс пошёл: у канонической УПЦ отобрали Почаевскую Лавру на западе Украины

Форпост русского православия на Волыни прекращает своё существование.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Минюст Украины аннулировал договор 2003 года о передаче в пользование УПЦ МП монастырских корпусов, соборов и келий Свято-Успенской Почаевской Лавры, основанной монахами древней Руси.

Формально Лавра возвращается в пользование Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, однако никто на Украине не сомневается, что скоро её заселят раскольники Константинопольского патриархата из создаваемой Порошенко и Варфоломеем так называемой «единой поместной украинской церкви».

Ранее, 15 ноября, полиция Тернопольской области возбудида уголовное дело о якобы незаконной передаче Почаевской Лавры в аренду Украинской православной церкви Московского патриархата до 2052 года.

Напомним, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Митрополит Владимир уже обращался ко всем православным с призывом защитить святыню от попыток захвата радикальными раскольниками.

Как известно, киевский режим уже принял решение о передаче раскольникам Андреевской церкви в центре Киева, построенной русской императрицей Елизаветой.

Кроме того, часть зданий Киево-Печерской Лавры также формально относится к заповеднику, что побудило Порошенко заговорить о передаче верхнего монастыря наместникам «новой украинской церкви». По мнению экспертов, забрать впоследствии у канонической церкви всю Лавру – для киевского режима не составит труда.

На этом фоне в украинских СМИ с новой силой нагнетается атмосфера ненависти к Украинской православной церкви Московского патрархата.

Симферополь, Валентин Карамазов

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