Президент Украины Петр Порошенко объявил, что объединительный собор по созданию новой украинской православной церкви, независимой от Московского патриархата, пройдет 15 декабря в соборе святой Софии в Киеве. Он рассчитывает, что собор провозгласит «создание автокефальной поместной православной церкви на Украине», утвердит ее устав и изберет предстоятеля. Об этом украинский президент написал в своем твиттере. Однако, судя по информации СМИ, разработанный Константинополем устав единой поместной украинской церкви не предполагает ее независимости (автокефалии), о чем так мечтает киевский режим. По данным украинского издания «Вести», в уставе речь идет о полном подчинении новой «единой церкви» Константинопольскому патриархату, что является статусом митрополии.

В основных пунктах устава, по сведениям источников издания, обозначено, что новая украинская церковь должна быть «неразрывно связана» с Константинополем, а уже через него – со всеми остальными церквями. Это никак не отличается от нынешнего положения УПЦ, которая связана с остальным православным миром через РПЦ, отмечают «Вести». Главой единой поместной церкви может быть только митрополит, а не патриарх: в этом случае глава украинской церкви будет ниже по статусу, к примеру, патриарха Кирилла.

Также в документе прописано, что по всем серьезным вопросам архиерейскому собору церкви необходимо обращаться к Вселенскому патриарху, который даст указания собору.

Кроме того, по информации издания, в уставе оговаривается, что Константинопольский патриархат не обязан объяснять свои решения. Также в уставе говорится, что украинская церковь может получать миро (особое благовоние для таинств) только у Константинополя, что свидетельствует об отсутствии автокефалии. Помимо этого, украинская церковь не сможет канонизировать своих святых без получения разрешения Константинополя.

Из устава также следует, что Вселенский патриархат становится высшей апелляционной структурой. Это говорит о том, что украинская церковь не сможет самостоятельно решать внутренние дисциплинарные вопросы. В случае возникновения трудностей при избрании митрополита Киевского, которые «могут сказаться на единстве церкви», этот вопрос будет передан Константинопольскому патриарху, который предпримет «шаги по урегулированию ситуации». Подобный механизм влияния на украинскую церковь останется надолго, если не навсегда, пишут «Вести».

Ранее сообщалось, что проект устава создаваемой на Украине единой поместной церкви синод в Стамбуле одобрил на заседании 27-29 ноября. Его текст не будет обнародован до проведения «объединительного» церковного собора на Украине.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя информацию украинского издания, написал в своем телеграмм-канале, что самостоятельность создаваемой Константинополем новой украинской церкви «будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви».

Добавим, что в распоряжение греческого агентства церковных новостей Romfea.gr попала первая страница проекта устава «единой» украинской православной церкви, утвержденного Синодом в Стамбуле. Судя по документу, новая церковь Украины будет создана по модели Критской – ее главой будет не патриарх, а митрополит, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на греческое СМИ. Критская церковь является полуавтономной и подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул «архиепископ». Таким образом, подтверждается информация о том, что новая украинская церковь не получит автокефалию.

Как сообщал РИА «Новый День», 11 октября синод Вселенского патриархата отменил действие томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата. Кроме того, Константинополь снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, тем самым легализовав украинских раскольников – УПЦ КП и УАПЦ, и решил процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви. 15 октября Русская православная церковь по итогам заседания Священного синода в Минске приняла решение о полном разрыве отношений с Константинопольским Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. К решению Синода присоединилась Русская православная церковь за рубежом.

Украинские власти надеются до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может быть выдан лишь предстоятелю новой «объединенной» церкви, для чего неканонические церкви на Украине проводят объединительный собор. При этом каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в этом мероприятии.

Добавим, что на фоне ожидания получения автокефалию киевский режим начал отбирать монастыри и храмы у канонической украинской православной церкви.

Киев, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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