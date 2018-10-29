Православным монахам на Украине придётся отражать штурм монастырей

Каноническая Украинская православная церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) столкнулась с сильнейшим давлением режима украинского президента Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что крупные православные монастыри не собираются присоединяться к церковным раскольникам и остаются преданными сторонниками УПЦ МП, киевский режим по-прежнему указывает, что Московскому Патриархату «не место на Украине». А также отказывает УПЦ в праве вообще называться церковью.

Об этом рассказал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерей Николай Балашов.

По мнению Балашова, поддержка украинских раскольников властями рано или поздно приведет к попытке незаконного захвата православных святынь.

«Лидер украинских раскольников, так называемый патриарх Филарет Денисенко, неоднократно заявлял о том, что после получения Томоса от Константинопольского Патриархата, который он так ожидает, обе Лавры – Киево-Печерская и Почаевская – должны будут перейти в состав новосозданной церкви. Надеясь ее возглавить, он недавним решением синода так называемого Киевского патриархата включил в свой полный титул упоминание о том, что он якобы является свещенноархимандритом Киево-Печерской и Почаевской лавр. Хотя в действительности всем хорошо известно, что ни один из крупных монастырей Украины не отошел в ведение раскольников», – цитирует «Российская газета» Балашова.

Протоиерей напомнил, что и Киево-Печерская, и Почаевская лавры сохранили верность канонической церкви в 90-е годы, когда «усилиями политиков и ряда элит, покинувших церковь, был произведен раскол православия на Украине».

«Надо отметить, что подавляющее большинство монашествующих на Украине принадлежит к канонической Украинской православной церкви. Их в 20 раз больше, чем у двух разновидностей раскольников вместе взятых. Так что включение упоминания Киево-Печерской и Почаевской лавр в титул лжепатриарха – это еще одно дополнительное провозглашение намерения в будущем захватить эти древние обители», – сказал Балашов.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на старания Константинопольского Патриархата, представители духовенства выступают за сохранение статуса УПЦ МП и остаются преданными главе канонической церкви митрополиту Онуфрию.

О своем нежелании стать частью новой поместной церкви публично заявили духовенство Днепропетровской области, Запорожской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Ровенской епархий, и митрополит Кировоградский Иоасаф.

После снятия анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине, Русская православная церковь и Русская православная церковь заграницей прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 29.10.18

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