«Удар по Путину лично»: Москву давно предупреждали об угрозе уничтожения канонического православия на Украине

Уничтожение канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата и легализация раскольников вызовет катастрофические последствия и обречет идею Русского мира на провал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал преследуемый киевским режимом бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Тысяча лет нашей русской цивилизации. Нас тысячу лет пытались завоевать, сломить, поставить на колени, разделить и столкнуть друг с другом – не вышло. Не вышло потому, что фундаментом нашей цивилизации является православие.

Понимание того, что русских победить нельзя, пока они едины, у недругов России было всегда. Понимали и то, что русских испокон веков и в первую очередь объединяет не столько язык, как единая православная вера. Когда не было ни радио, ни телевизора, ни единого языка, не то что в разных концах Империи – в соседних деревнях русские люди с трудом друг друга понимали.

Именно вера всегда была главным маркером для деления на своих и чужих. Именно поэтому поляки огнём и мечом навязывали на Украине католичество, а потом, убедившись, что силой поставленную задачу не выполнить, приняли решение её решать обманом, внедряя униатство, внешне похожее на православие, но чужое нам по сути. Таким же путём пошёл Леонид Кравчук, создавая свою, тогда ещё никем не признанную украинскую церковь под руководством Филарета», – цитирует Царева издание «Русская Весна».

Политик рассказал, что еще несколько лет назад, после госпереворота на Украине, предчувствуя возможную угрозу со стороны Константинопольского Патриархата, пытался предупредить об этом представителей власти в РФ: «Тогда я обошел всех своих знакомых в российских властных кабинетах, до кого смог дотянуться с этой проблемой. Говорил о том, что России будет брошен самый серьезный вызов за всю тысячелетнюю историю её существования. Что надо срочно принимать меры. От того, как мы прореагируем на этот вызов, будет зависеть будущее Русского мира», – объяснил Царев.

Однако, как утверждает политик, в Кремле заняли выжидательную позицию и не стали заранее ничего предпринимать. По его мнению, выход Украины из подчинения Московскому Патриархату станет куда большей потерей для страны, чем умозрительный выход Крыма из состава РФ. Куда меньшей катастрофой Царев назвал и развал СССР.

«Несмотря на то, что Россия в три раза больше по численности населения, чем Украина, на Украине больше православных общин, больше православных приходов, чем в РФ. Потеря Украины, признание и переход Филарета под прямое управление Византийским патриархом катастрофически снижает вес Московского патриарха, а значит – самой России», – считает Царев.

Он пояснил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры принадлежат государству, а не церкви, в связи с чем, святыни могут быть захвачены боевиками под руководством раскольников. Что резко ударит по рейтингу российских властей на Украине из-за невмешательства.

«До тех пор, пока есть Православная Церковь с единым центром в Москве – есть уверенность в сохранении возможности восстановления единого культурного, экономического пространства для России, Белоруссии, Украины и других республик бывшего Советского Союза. Захват Лавры и – в самой ближайшей перспективе – уничтожение Украинской православной церкви Московского патриархата ставит крест на идее единого Русского мира. Это удар по российской власти и Путину лично», – сказал политик.

Напомним, Русская православная церковь и Русская православная церковь заграницей прекратили евхаристическое общение с Константинополем после того как была снята анафема с глав двух неканонических церквей на Украине. Константинопольский Патриархат продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, несмотря на то, что единственная каноническая церковь – УПЦ МП не требует автокефалии.

Тем временем, епархии украинских областей выступают с заявлениями об отказе переходить в поместную церковь раскольников. Духовенство епархий сохраняет верность УПЦ МП.

По мнению киевских политологов, киевский режим не собирается останавливаться на расколе и готов идти дальше, вынашивая планы по принудительному обращению православных раскольников в униатство.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.10.18

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