Константинополь принял решение разогнать русские православные приходы в Европе

Константинопольский патриархат лишил самостоятельности созданные русскими эмигрантами приходы в Западной европе, где служат русские правосланые священники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило издание Оrthodoxie.

Священный синод на фанаре под руководством Варфоломея со вчерашнего дня отменил Архиепископию Западноевропейского экзархата приходов русской традиции в Европе.

Отныне во всех традиционно русских православных приходах и действующих храмах будут служить константинопольские священники, назначенные лично Варфоломеем.

Как сообщал «Новый День», неканоническая позиция, которую занял Патриарх Варфоломей, не позволяет обсудить его своевольные действия на Вселенском Соборе.

Напомним, Константинополь снял анафему с глав двух неканонических церквей и продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом на Украине действует лишь одна каноническая церковь – УПЦ Московского патриархата, которая не требует автокефалии. Поэтому Синод РПЦ МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. К этому же решению присоединилась Русская православная церковь заграницей.

В то же время в РПЦ предположили, что действия Константинопольского патриархата могут иметь политическую основу. Ранее главред журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко предложил проверить Варфоломея на предмет финансовых и оперативных связей с Госдепом США и ЦРУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.18

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