Вселенский патриарх избегает ответственности перед Собором за каноническое преступление

Своевольная позиция, которую занял Патриарх Варфоломей, не позволяет обсудить его раскольнические действия на Вселенском Соборе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о сложившейся тупиковой ситуации вокруг решений Константинополя по Украине рассказал участникам VIII Международного фестиваля «Вера и слово» предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.

«Ситуацию, которая сложилась сейчас вокруг Украины в связи с каноническим преступлением Константинопольского Патриарха, нужно обсудить соборно, и многие Церкви сегодня заявляют о необходимости проведения Собора. Но Константинополь, опять-таки, самовластно, без всякой опоры на каноны, присвоил себе право созывать Вселенский Собор. Нигде не сказано, что у него есть такое право», – объяснил Кирилл.

Патриарх уточнил, что никто не делегировал Константинополю право единолично назначать или не назначать проведение Вселенского Собора. Подобная традиция сложилась исключительно благодаря доброй воле РПЦ и других поместных церквей.

«Ну, а теперь получилось так, что эта канонически необоснованная и просто из соображений целесообразности возникшая традиция заводит нас в тупик. Вот не желает Константинополь собирать Собор – и Собор не собирается. Еще раз хочу сказать, что и другие Церкви сегодня выступают за проведение если не Собора, то всеправославного совещания, на котором можно было бы все это обсудить, но, видимо, Константинополь не согласится с таким развитием событий, потому что он не желает объяснять другим причины своих неканонических деяний. Я так объясняю эту позицию», – добавил предстоятель.

Напомним, Константинопольский Патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей и продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Синод Русской православной церкви назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. К этому же решению присоединилась Русская православная церковь заграницей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.18

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