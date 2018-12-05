СБУ по итогам обысков обвинила УПЦ МП в разжигании религиозной вражды

СБУ и Нацполиция Украины после многодневных обысков в принадлежащих канонической православной церкви зданиях и помещениях «нашли» брошюру о вреде раскольничества для православия и опасности конфликта на востоке Украины.

В брошюре «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы» – нет ничего, о чём бы священники не говорили раньше публично.

Однако спецслужбы внезапно обнаружили в издании «признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную вражду».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляет СБУ на своём сайте.

Силовики проводили обыски в административных помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата и в домах священников. Найденная печатная продукция имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной вражды, уверяют в СБУ, признавая что им давно было известно о её существовании.

«Изъято 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Издание содержит пропаганду религиозной нетерпимости, оскорбляет чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть», – заявила пресс-служба ведомства.

Силовики уже заручились быстро составленным «правильным» заключением Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз.

Как сообщал «Новый День», 11 октября синод Вселенского патриархата отменил действие томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата. Кроме того, Константинополь снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, тем самым легализовав украинских раскольников – УПЦ КП и УАПЦ, и решил процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви. 15 октября Русская православная церковь по итогам заседания Священного синода в Минске приняла решение о полном разрыве отношений с Константинопольским Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. К решению Синода присоединилась Русская православная церковь за рубежом.

Украинские власти надеются до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может быть выдан лишь предстоятелю новой «объединенной» церкви, для чего неканонические церкви на Украине проводят объединительный собор.

При этом каноническая УПЦ МП заявила, что не будет участвовать в этом мероприятии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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