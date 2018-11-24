Братия Почаевской Лавры сравнила действия киевского режима с антиправославным заговором большевиков

Действия киевского режима по уничтожению канонического православия на Украине ничем не отличаются от попыток большевиков разгромить Московскую Патриархию через движение «обновленцев», которые присягнули на верность Константинополю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по мнению братии, как и сто лет назад, преданные московскому патриарху монахи объявляются «старыми религиозными контрреволюционными элементами», а в качестве движущей силы раскола используется константинопольский патриарх.

«Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью», – цитирует заявление монахов издание «Страна».

«Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них «пособниками контрреволюции». Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу», – пишут монахи Почаевской Лавры.

Напомним, накануне Минюст Украины аннулировал договор 2003 года о передаче в пользование УПЦ МП монастырских корпусов, соборов и келий Свято-Успенской Почаевской Лавры, основанной монахами древней Руси.

В результате братия лишается права пользования монастырскими корпусами, соборами и кельями, что приведёт к выселению 200 монахов и 50 послушников.

В УПЦ уже заявили, что решение Минюста не может отменить договор о пользовании Лаврой.

Как известно, киевский режим также принял решение о передаче раскольникам Андреевской церкви в центре Киева, построенной русской императрицей Елизаветой.

Кроме того, часть зданий Киево-Печерской Лавры также формально относится к заповеднику, что побудило Порошенко заговорить о передаче верхнего монастыря наместникам «новой украинской церкви». По мнению экспертов, забрать впоследствии у канонической церкви всю Лавру – для киевского режима не составит труда.

На этом фоне в украинских СМИ с новой силой нагнетается атмосфера ненависти к Украинской православной церкви Московского патрархата.

Ранее наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Митрополит Владимир обратился ко всем православным с призывом защитить святыню от попыток захвата радикальными раскольниками.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.11.18

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