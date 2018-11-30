СБУ ворвалась в дом к настоятелю Киево-Печерской Лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту жительства настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», священнику инкриминируют «разжигание межконфессиональной розни».

«В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю)», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Также украинские силовики нагрянули с обысками в помещения Лавры.

Ранее митрополит Павел публично предупредил общественность о преследовании и готовящихся против него силовых акциях со стороны СБУ. Причину неправомерного давления Павел связывает с его «неправильным отношением» к действиям константинопольского патриарха Варфоломея на Украине.

Напомним, Минкульт Украины настоял на инвентаризации всех ценностей Киево-Печерской Лавры, часть которой формально принадлежат музею. По мнению Павла, инвентаризация и переучёт ценностей затеяны с неблаговидной целью и связал эти мероприятия с подготовкой к возможному захвату Лавры.

Как сообщал «Новый День», ранее Минюст Украины аннулировал договор 2003 года о передаче в пользование УПЦ МП монастырских корпусов, соборов и келий Свято-Успенской Почаевской Лавры, основанной монахами древней Руси.

Как известно, киевский режим также принял решение о передаче раскольникам Андреевской церкви в центре Киева, построенной русской императрицей Елизаветой.

Кроме того, часть зданий Киево-Печерской Лавры также формально относится к заповеднику, что побудило Порошенко заговорить о передаче верхнего монастыря наместникам «новой украинской церкви». По мнению экспертов, забрать у канонической церкви всю Лавру – для киевского режима не составит труда.

На этом фоне в украинских СМИ с новой силой нагнетается атмосфера ненависти к Украинской православной церкви Московского патрархата.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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