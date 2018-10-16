Руководители ЕР успели помолиться на Афоне перед запретом РПЦ. «Вот ведь повезло!», – реакция Рунета (ФОТО)

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и его заместитель, депутат Госдумы Евгений Ревенко в конце прошлой недели уехали молиться на греческий Афон.

Парламентарий для этого подал заявление на отпуск за свой счет. В результате Ревенко пропустит пленарные заседания Госдумы, которые народные избранники должны посещать в обязательном порядке. Источники во фракции ЕР подтвердил информацию о поездке единороссов на Афон. По их сведениям, Ревенко взял отпуск за свой счет на несколько дней, сообщает «Дождь».

Как сообщил источник в партии власти, Турчак ежегодно ездит на гору Афон. В этот раз он отправился на Афон накануне объявления Русской православной церковью о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. В воскресенье, 14 октября, единоросс опубликовал в своем инстаграме фотографию с Афона.

Турчак на Афоне, фото: instagram.com/er_turchak

«Под покровом Богородицы... Всех с Праздником, православные», – подписал он снимок. На следующий день Турчак опубликовал еще одно фото с Афона, снабдив его подписью «Красота неземная».

Пользователи в своих комментариях пишут, что единороссам повезло попасть на Афон до введения запрета на молитвы в храмах Константинополя: «Как Вам повезло!!!! Успели!!!".

Стоит отметить, что представители российской элиты регулярно посещают Афон, чтобы помолиться и причаститься.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 15 октября, Русская православная церковь объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. Это стало ответом на решение Константинопольского патриархата снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, легализовать украинских раскольников – УПЦ КП и УАПЦ и продолжить предоставление томоса Украинской церкви. В тот же день в РПЦ заявили, что отныне верующим запрещается молиться и причащаться в храмах на горе Афон, поскольку Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата. В список «запрещенных» также попали другие храмы Константинополя в Греции – на Крите, Родосе и других островах Додеканеса в юго-восточной части Эгейского моря, а также в Турции -все храмы Стамбула и церковь в Анталии. В случае нарушения запрета прихожане должны будут покаяться на исповеди. Для священнослужителей предусмотрены наказания (прещения): самые тяжкие из них – лишение сана и отлучение от Церкви.

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сегодня уточнил в комментарии «Интерфаксу», что разрыв РПЦ с Константинополем не помешает привозить в Россию святыни с Афона. Более того, по его словам, верующим не запрещено поклоняться святыням в храмах Константинопольского патриархата, включая обители Афона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.18

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