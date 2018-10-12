Вселенский обманщик: Патриарх Варфоломей облапошил украинских раскольников

Константинополь намерен оставить не у дел раскольника Филарета и прибрать к рукам храмы так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата. Та же учать ждёт Укранскую автокефальную православную церковь и её предстоятеля Макария.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах Вселенского Патриарха по захвату приходов, контролируемых украинскими раскольниками, рассказал киевский политолог Руслан Бортник.

Эксперт напомнил, что накануне Константинополь не предоставил Украине автокефалию, но, вместе с тем, провозгласил своё главенство (ставропигию) над Киевом, что подразумевает право собственности на церкви и монастыри православных конфессий.

Кроме того, в обмен на снятие анафемы, Филарет и Макарий обязаны сложить с себя полномочия глав церквей и отказаться от патриарших санов.

«КП и УАПЦ пошли за Томосом и попали в плен. Де-факто похоже на создание «экзархата», – цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

Киевский политолог горько иронизирует, отмечая, что Константинополь бросил Филарету и Макарию «печенюшки «снятия анафемы», но при этом лишив обоих «патриархов» сана, их церкви – самостоятельности, и стравив в борьбе за престол на неопределенное время».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.18

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