Чисто византийский ход Варфоломея: вместо томаса Онуфрию – признание Филарета

Вселенский Патриарх не стал навязывать автокефалию Украинской православной церкви Московского патриархата, но решил благословить неканонического главу так называемой УПЦ киевского патриархата – Филарета.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение о снятии анафемы с Филарета было принято сегодня Священным Синодом Константинопольского патриархата и зачитано в Стамбуле Митрополитом Гальским Иммануилом.

Кроме того, анафема снята и с главы другой раскольнической церкви «Незалежной» – Макария (Украинская автокефальная церковь).

Заявлено также, что возобновлено ранее принятое «решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины», то есть – УПЦ КП.

Вместе с тем, отныне Московскому Патриарху запрещено рукополагать митрополита Киевского.

В московской патриархии это решение признано неканоническим и направленным на раскол православного мира. Глава УПЦ МП Онуфрий поддержал протест Москвы. Теперь анафема со стороны Русской церкви грозит уже вселенскому патриарху Варфоломею.

По словам некоторых экспертов, своим манёвром Константинополь ещё раз доказал, что по части византийского вероломства «Москве до Царьграда очень далеко».

«Москва, может, и Третий Рим, но никак не вторая Византия. По части интриг – Варфоломей непревзойдённый мастер в христианском мире. Я думаю, что теперь так называемая концепция «византизма», которая возабладала с некоторых пор в очень высоких кругах, – несколько поблекнет», – прокомментировал агентству «Новый День» сегодняшний вселенский казус российский политолог Павел Никаноров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.10.18

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