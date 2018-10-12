Константинополь пожалеет: месть Третьего Рима Второму назначена на понедельник

Снятие анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине не останется без самого жесткого ответа РПЦ. В ближайшее время Москва может предать анафеме самого инициатора скандала – Вселенского патриарха Варфоломея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оценка решению Константинопольского патриархата будет дана 15 октября, на заседании Синода РПЦ в Минске.

Напомним, вместо автокефалии УПЦ Московского патриархата, в Константинополе решили благословить главу так называемой УПЦ киевского патриархата Филарета. Анафема также была снята с главы Украинской автокефальной церкви Макария – еще одного раскольника, подавшего апелляцию. Обе раскольнические церкви Константинополь признал каноническими.

По словам секретаря по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука, решение Константинопольского патриархата является «канонически ничтожным». Так как он сам себе присвоил привилегию рассматривать обращения с апелляциями после решений церковных судов, в обход канонов.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков предположил, что снятие анафемы с украинских раскольников приведет к тому, что РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«Не было ни одного прецедента в мировой истории, чтобы Константинополь так нагло и агрессивно вмешивался в дела другой поместной православной церкви», – сказал Волков.

По его мнению, «Константинопольский патриархат противопоставляет себя всему мировому православию», а легализация раскольников продиктована политической необходимостью.

Как уже сообщал «Новый День», согласно решению Синода Константинопольского патриархата, Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

Москва, Леонид Маковецкий

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