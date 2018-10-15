Киевский патриархат поднял голову в Крыму. И размахивает «каноничностью»

Поддержка украинских церковных раскольников Константинопольским патриархатом получила отклик в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике активизировались сторонники так называемой УПЦ киевского патриархата (КП).

На здании самовольно построенного в Евпатории так называемого Крестовоздвиженского храма появилось уведомление о «каноничности» Украинской церкви КП. Соответствующие фотографии опубликовал на своей странице в Facebook священник УПЦ КП Ярослав Гонтар, активный сторонник Майдана, позиционировавший себя как настоятель сооружения.

Напомним, Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине и признал УПЦ КП и УАПЦ. Также согласно решению Синода Константинополя Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

При этом украинские раскольники претендуют на православные святыни УПЦ Московского патриархата. Среди которых не только значимые храмы на территории Украины, но и объекты расположенные в Крыму: Ставропигиальный монастырь святого Георгия в Балаклаве, монастыри святого Георгия и святого Петра в Феодосии, Экзархия Хазарии-Ялты, патриаршие земли в Сугдее и Фуллах в Судаке и древние патриаршие земли Боспора в Керчи.

По данным УПЦ КП, в Крыму у киевского патриархата есть приходы в центре Симферополя (приспособленное помещение), в Евпатории (деревянная церковь) и церковь в селе Перевальное, при бывшем украинском воинском гарнизоне.

Тем временем, в РПЦ намерены жестко отреагировать на агрессивные действия Константинополя, не исключая разрыв евхаристического общения.

Фото – со страницы в Facebook Ярослав Гонтар

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 15.10.18

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