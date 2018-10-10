УПЦ киевского патриархата претендует на крымские монастыри и церкви

Украинские националисты, подстрекаемые раскольниками, готовятся к захвату православных храмов. По сообщениям СМИ, штурм храмов УПЦ московского патриархата начнется 14 октября – его приурочат ко дню образования запрещенной в России националистической организации УПА.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее об этом предупредил заведующий отделом по связям с РПЦ и православным сообществом Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Ссылаясь на свои источники, он сообщил, что штурм одной из главных православных святынь – Киево-Печерской лавры, начнется после признания украинских церковных раскольников в «день украинского полицая».

Примечательно, что в перечень храмов, на которые претендует УПЦ киевского патриархата, попали и расположенные в Крыму монастыри и земли. Среди них – Ставропигиальный монастырь святого Георгия в Балаклаве, монастыри святого Георгия и святого Петра в Феодосии, Экзархия Хазарии-Ялты, патриаршие земли в Сугдее и Фуллах в Судаке и древние патриаршие земли Боспора в Керчи.

Напомним, возможное предоставление автокефалии УПЦ обсуждается Константинопольским патриархатом. Давление на каноническую церковь поддерживается президентом Украины Петром Порошенко. Власти Украины считают, что церковные объекты должны быть переданы новой поместной церкви.

После того, как глава Украинской православной церкви московского патриархата митрополит Онуфрий отказался встречаться с константинопольскими экзархами, его добавили в базу данных скандального сайта «Миротворец». Синод УПЦ МП под его руководством расценил визит экзархов как вмешательство в дела Украинской православной церкви и потребовал отозвать их. А также постановил приостановить совместные служения.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.10.18

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