Националисты начнут штурм Киево-Печерской Лавры в «день украинского полицая»

После предоставления автокефалии УПЦ украинские националисты и радикалы возьмут штурмом Киево-Печерскую лавру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заведующий отделом по связям с РПЦ и православным сообществом Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что украинские церковные раскольники могут быть признаны уже в октябре. А нападение на православную святыню приурочат ко дню образования запрещенной в России националистической организации УПА (Украинская повстанческая армия).

«Сейчас униаты ликуют – 10 октября Синод Константинопольского Патриархата должен дать еретический «томос», а 14 октября – будет попытка раскольнического лжесобора и штурма лавры», – цитирует «ПолитНавигатор» Фролова.

Напомним, в Киев из Канады и США прибыли константинопольские экзархи, чтобы обсудить возможность предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Синод РПЦ прервал молитвенное общение с Константинополем и вышел из общих с ним структур. Глава Украинской православной церкви московского патриархата митрополита Онуфрий отказался встречаться с епископами, синод УПЦ МП под его руководством расценил визит экзархов как вмешательство в дела Украинской православной церкви и потребовал отозвать их. А также постановил приостановить совместные служения. За что Онуфрий был внесен в черный список скандально известного сайта «Миротворец».

«Блаженнейший митрополит Онуфрий отказался принимать экзархов-еретиков – фаната нациста Донцова и связного террориста Басаева Иллариона (Рудника), а также апологета гомосексуализма Даниила (Зелинского). Этот исповеднический отказ означает, что Церковь полна решимости отстоять каждую свою святыню», – убежден Фролов.

Эксперт напомнил о событиях Брестской унии, когда произошел раскол церкви, и предположил, что за действиями Констанинопольского Патриархата на Украине, одобряемыми Западом, последует аналогичный эффект – «массовое православное русское сопротивление».

«(Тогда) православные объединились в братства, написали великие манифесты православия и русского самосознания. Такие как «Книга обороны Палинодия» архимандрита Киево-Печерской лавры Захария Копыстенского, где четко говорится о том, что никакой украинской нации нет, а есть единый русский народ», – сказал Фролов.

По его мнению, давление на каноническую церковь на Украине, активно поддерживаемое президентом Петром Порошенко, только подтверждает правильный курс Донбасса на воссоединение с Россией: «С антиправославным антирусским тоталитарным государством Украина у Новороссии как оплота православия и «русского триединства» не может быть ничего общего», – подчеркнул эксперт.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.09.18

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