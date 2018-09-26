Украина начала преследование главы УПЦ МП за отповедь константинопольским экзархам

Главу Украинской православной церкви московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных скандально известно сайта «Миротворец».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администраторы сайта, подконтрольного СБУ и работающего в интересах режима Петра Порошенко, отнесли Онуфрия к «агентам влияния» Русской православной церкви на Украине.

«Противник создания независимой поместной церкви на Украине», – сообщается на сайте причина добавления в базу данных.

Кроме того, националисты выдвинули украинским священникам московского патриархата ультиматум, требуя покинуть страну «пока не поздно».

Напомним, ранее Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольского патриархата, которые прибыли в Киев из США и Канады. Епископы были направлены для участия в обсуждении возможности предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Ранее Синод РПЦ прервал молитвенное общение с Константинополем и вышел из общих с ним структур.

В то же время, синод УПЦ под руководством Онуфрия расценил визит экзархов как вмешательство в дела Украинской православной церкви и потребовал отозвать их. А также постановил приостановить совместные служения.

Президент Украины Петр Порошенко выступает активным сторонником создания поместной церкви. Он утверждает, что процесс предоставления томоса находится уже на финальной стадии.

На прошлой неделе украинские националисты внесли в списки «Миротворца» наместника Киево-Печерской Лавры Митрополита Вышгородского и Чернобыльского УПЦ (МП) Павла – сразу после того, как он публично предупредил верующих о готовящихся провокациях против приходов и монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.09.18

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