Наместника Киево-Печерской лавры внесли в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец»

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский УПЦ (МП) Павел внесён украинскими националистами в списки одиозного сайта «Миротворец».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию о наместнике Лавры организаторы сайта глумливо разместили в разделе «Чистилище».

Митрополита Павла внесли в чёрные списки сразу после того, как он публично предупредил верующих о готовящихся провокациях против приходов и монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата.

«После вчера звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь, как они называют «московских центров». Почему «московских», а не «Христовых»? Разве у нас тут Москва? Мы здесь проповедуем Христа, распятого и воскресшего из мертвых, и призываем всех быть христианами – не по букве, а по жизни.

Сегодня мое обращение дорогие братья и сестры к вам, что в эти дни, не только в эти дни, мы должны усилить наши молитвы о нашей святыни, мы должны защитить их потому что наше внутреннее состояние души говорит о том, как мы живем и какая наша цель, как я уже говорил, этого бытия», – обратился к верующим владыка Павел.

В отместку националисты написали о митрополите следующее: «Антиукраинский пропагандист. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) рпц (орфография сохранена – Ред.)".

Напомним, в апреле в Киеве радикалы подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата. А в конце января пытались поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП. Через несколько дней архимандрит Гедеон (Харон) заявил о попытке силового захвата монастыря, после чего украинские власти объявили храм вне закона и пригрозили сносом здания.

Симферополь, Валентин Карамазов

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