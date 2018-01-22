Крымский эксперт: Конфликт вокруг церкви сотрясет всю Украину

Украинские националисты и ряд депутатов Верховной рады потребовали запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее заявление подано в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Минюст и Минкульт.

Националисты заявляют: УПЦ МП занимает антигосударственную позицию, так как «публично отрицает факт российской агрессии, поддерживает оккупационные режимы в Крыму и в Донбассе».

По данным украинских СМИ, парламентарии требуют переименовать УПЦ МП в Российскую православную церковь на Украине и придать ей статус иностранной церкви, поясняя требование необходимостью «вернуть украинским церквям святыни, незаконно присвоенные московской церковью».

Известный крымский политолог, директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин в комментарии корреспонденту РИА «Новый День» допустил возможность рассмотрения СНБО заявления депутатов. По его мнению, если в Совете национальной безопасности и обороны встанут на сторону парламентариев, еще одного серьезного конфликта, который сотрясет всю Украину, не избежать.

«Зачастую политики, особенно откровенно националистического толка, демонстрируют очень слабое понимание государственно-церковных отношений. Условно говоря, постоянно лезут со своим светским уставом в вопросы, которые не находятся в их компетенции. Церковь отделена от государства и управляется согласно церковным канонам. Любое вмешательство мирской власти в церковные дела в принципе неправильно, и я думаю, ни к чему хорошему не приведет», – рассказал РИА «Новый День» Мальгин, подчеркнув, что это не первая попытка разобраться с Украинской православной церковью.

Напомним, в начале января члены националистической группировки «С14», входящей в запрещенную в России организацию «Правый сектор», перекрыли въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Причиной проведения акции стал отказ священников отпевать бойцов ВСУ, погибших в зоне так называемой АТО, которые в свое время крестились в церквях, не подчиняющихся Московской патриархии. В свою очередь центр информации УПЦ распространил сообщение, в котором церковь поприветствовала массовое желание верующих дать отпор радикалам, если они и дальше будут устраивать провокации.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 22.01.18

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