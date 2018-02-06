В Киеве собираются снести часовню УПЦ Московского патриархата

В Киеве собираются оспорить в суде размещение часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории Национального музея истории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению специалистов министерства культуры «Незалежной» часовня является малой формой и временной застройкой. «Законные права Национального музея истории Украины, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ», – сообщили в ведомстве и добавили, что готовят судебные иски против «застройщиков».

Напомним, несколько киевлян пытались поджечь храм ночью 25 января. Поджигатели были задержаны и арестованы. 3 февраля десятки человек – в основном, радикальные патриоте и неонацисты – собрались у монастыря, заявив, что проводят митинг в защиту задержанных. В результате под стенами монастыря начались стычки. Радикалы потребовали снести расположенный возле фундамента Десятинной церкви храм УПЦ МП, заявив, что территория Национального музея истории захвачена «агентами враждебного государства».

Как сообщал «Новый День», украинские националисты и ряд депутатов Верховной рады потребовали запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующее заявление подано в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Минюст и Минкульт. Националисты заявляют: УПЦ МП занимает антигосударственную позицию, так как «публично отрицает факт российской агрессии, поддерживает оккупационные режимы в Крыму и в Донбассе».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.02.18

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