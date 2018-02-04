«Трамп, защити!" На Украине заявляют о наступлении неонацистов на православную церковь

Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон (Харон) попросил защиты у президента США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 февраля десятки человек – в основном, радикальных патриотов и неонацистов – собрались у монастыря, заявив, что проводят митинг в защиту двух киевлян, пытавшихся поджечь храм ночью 25 января, но задержанных полицией.

В монастыре узнали о готовящейся акции заранее и заявили, что под видом мирной акции готовится силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Прихожан призвали прийти на молебен, чтобы противостоять «раскольникам и язычникам, поддерживаемым радикальными группировками, которых подстрекают отдельные народные депутаты». На призыв откликнулись несколько сот человек.

В результате под стенами монастыря начались стычки. Радикалы потребовали снести расположенный возле фундамента Десятинной церкви храм УПЦ МП, заявив что территория Национального музея истории захвачена «агентами враждебного государства».

В связи с этим архимандрит Гедеон и обратился во всевозможные инстанции, включая президента США, с просьбой защитить монастырь:

«Мы обращались в Службу безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции, – сообщил Гедеон. – Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу».

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 04.02.18

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