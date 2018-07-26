Крестный ход в Киеве под угрозой: националисты грозят сжечь автобусы верующих

Радикалы пытаются сорвать Крестный ход в Киеве, приуроченный к 1030-летию крещения Руси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шествие должно состояться 27 июля. На торжества приглашены представители 14 других поместных православных церквей. В частности, в Киеве ждут делегации Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского патриархатов, Грузинской православной церкви, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской православных церквей, Православной церкви Чешских земель и Словакии, а также Православной церкви в США.

Съезжают в столицу и паломники со всей Украины. Однако радикальные националисты задались целью сорвать Крестный ход. И чиновники им не мешают.

«К сожалению, уже есть достаточно тревожные сообщения и информация о том, что в некоторых регионах искусственно блокируется возможность для транспортировки верующих людей в Киев для участия в крестном ходе. В частности, поступает информация из Житомирской области, из Одессы и других регионов о том, что перевозчикам и владельцам автопарков некоторые представители власти, силовых структур, чиновники рекомендуют не осуществлять маршруты в Киев именно 27 июля», – рассказал председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП), архиепископ Климент (Вечеря).

Сегодня начали поступать более тревожные сигналы: в Нежинской епархии (Черниговская область) радикалы угрожали местным перевозчикам, что сожгут их автобусы, если они повезут верующих УПЦ на крестный ход в Киев.

В Черновцах паломники не могут найти ни одной компании, которая бы согласилась везти их в Киев, поскольку всех владельцев автотранспорта предупредили, что у них отберут лицензию, если они повезут в столицу прихожан УПЦ. Перевозчики заявляют, что указание блокировать поездку исходит от транспортной администрации, расположенной в Киеве.

С похожими проблемами столкнулись в Ровенской, Одесской и ряде других епархий УПЦ.

«У нас тысяча людей, которые готовы выехать туда. Мы стали обращаться в транспортные организации, – но в одной, второй, третьей нам стали отказывать», – цитирует «Страна.ua» пресс-секретаря Одесской епархии протоиерей Сергия Лебедева.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.07.18

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