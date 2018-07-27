Милиции в Киеве удалось отсечь националистов от 250 тысячного Крестного хода

Крестный ход в Киеве, приуроченный к 1030-летию крещения Руси, собрал порядка 250 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шествие началось на Владимирской горке, после чего верующие УПЦ отправились в сторону Киево-Печерской лавры. Там их поджидали боевики запрещенной в России организации «Братство», которой руководит Дмитрий Корчинский.

Националисты демонстративно возглавили колонну верующих и стали выкрикивать «Слава Украине!». Однако полицейским сразу же удалось окружить и задержать радикалов. На данный момент новых провокаций не зафиксировано. Вместе с тем, верующие отмечают, что от националистов можно ожидать любых действий.

Как сообщал «Новый День», радикалы пытались не допустить людей на Крестный ход в Киеве. В некоторых регионах националисты заблокировали возможность для транспортировки верующих в украинскую столицу: радикалы угрожали местным перевозчикам, что сожгут их автобусы, если они повезут паломников.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.07.18

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