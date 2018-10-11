Украина осталась без автокефалии – Константинополь дрогнул и сдал назад

Украинская церковь не получила автокефалии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Константинопольском патриархате решили ограничиться поддержкой УПЦ лишь на словах.

Митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) заявил, что томос будет предоставлен, когда настанет «подходящее время».

Он также намекнул на ухудшение отношений с Москвой: «Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно», – приводит «Deutsche Welle» слова экзарха.

Напомним, украинские власти рассчитывали, что решение об автокефалии УПЦ будет принято на октябрьском заседании Синода Константинопольского патриархата. Но неутешительные сигналы для Киева появились уже по окончанию второго дня заседания.

«Ничего утешительного для раскольников пока Синод не принял. Вспышками проходит информация о том, что вопрос о предоставлении томоса Украине сняли вообще. Говорят, что многие иерархи в самом Вселенском патриархате выступили против раскола. Некоторые просто отказались ехать на заседание своего же Синода, дабы не принимать участие в таком богохульстве, и дабы не быть причиной раскола», – написал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Василий Волга.

Теперь вопрос автокефалии УПЦ будет рассмотрен уже в ноябре. Перенос на месяц решения о томосе для Украины, вместо окончательного отказа, наблюдатели расценили как попытку растерявшего авторитет Варфоломея хоть как-то сохранить лицо.

При этом украинские политики не собираются прекращать давление на главу Украинской православной церкви московского патриархата Онуфрия, ранее внесенного в базу данных «Миротворца» за отказ мириться с церковными раскольниками.

«Вчера источники в администрации президента и Константинополе сообщали, что решение о предоставлении Украинской церкви томоса принято на 100%. Ночью в администрацию президента привезли митрополита УПЦ МП Онуфрия и просили не устраивать протестов по поводу получения Украиной томоса. Онуфрий так нервничал, что его отпаивали лекарствами и отливали водой», – язвил в Facebook украинский нардеп и националист Игорь Мосийчук.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.10.18

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