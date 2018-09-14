Священный Синод РПЦ осудили визит «так называемых экзархов» из Константинополя в Киев

На Украину прибыли экзархи Константинопольского патриархата. Они уже приступили к работе. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии внеочередного заседания Священного Синода в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

По словам предстоятеля РПЦ происходящее на Украине можно сравнить со смутой 1920-х годов. В связи с этим он призвал следовать примеру патриарха Тихона, который сумел «мужественно и четко» отстоять церковный канон. «И мы сегодня должны следовать его линии», – заключил патриарх.

«Сегодня на повестке дня один вопрос, связанный с реализацией решения Константинопольского Патриархата о направлении на Украину так называемых экзархов. 8 сентября наш Синод уже сделал заявление в связи с принятием Константинопольским Синодом решения о направлении таких представителей, и сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что они прибыли на Украину и приступили к работе», – сказал, открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл.

По состоянию здоровья на заседании не смог присутствовать Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого митрополит Онуфрий сообщил членам Синода о положении дел в связи с назначением на Украину иерархов Константинопольского Патриархата. «Действительно, оба так называемых экзарха Константинопольского Патриарха прибыли в Украину. Один назначен вести переговорный процесс со стороной так называемого патриарха Филарета, другой – со стороной «митрополита» Макария, главы «Украинской автокефальной православной церкви», – рассказал митрополит Онуфрий.

«Мы с ними не встречались и встречаться не намерены, потому что они сюда приехали без нашего благословения. Как представители канонической Церкви в Украине мы с ними общаться не будем, ну, а за тем, как развиваются события, будем следить», – добавил митрополит Онуфрий.

Как сообщает Московский патриархат, Польская православная церковь также подтвердила свою позицию, высказанную на Архиерейском Соборе 9 мая 2018 года. Для предоставления автокефалии УПЦ необходимо согласие всех поместных церквей, а поспешное решение может углубить раскол, предупредила ППЦ. Это следует из письма секретаря канцелярии ППЦ Ежи Дорошкевича, поступившем в РБК в ответ на запрос с просьбой выразить отношение к автокефалии УПЦ.

Со ссылкой на выдержки из протоколов заседаний Архиерейского Собора ППЦ от 9 мая 2018 года Ежи Дорошкевич пишет, что автокефалию предоставляет Мать-Церковь только после согласования с предстоятелями всех поместных церквей, а поспешные действия могут углубить раскол на Украине. «В настоящее время на Украине сложилась ситуация, о которой должны заботиться все поместные православные церкви», – говорится в письме.

Представитель ППЦ также подчеркнул, что «на Украине существует несколько раскольнических церквей, которые должны совершить покаяние и вернуться к канонам православной церкви. Только тогда начнется обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии».

Как напоминает РИА «Новости», киевские власти пытаются добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.

Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину – грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 14.09.18

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