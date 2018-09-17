В Екатеринбурге с тайным визитом побывал викарий украинской церкви – навещал непризнанное РПЦ место захоронения останков Романовых

В Екатеринбурге на прошлой неделе с визитом побывал один из высокопоставленных клириков Украинской православной церкви МП, викарий Киевской митрополии и епископ Макаровский Гедеон. По информации «Нового Дня», он побывал на непризнанном мемориале Романовых в Поросенковом логу, где провел небольшой молебен. При этом визит носил неофициальный характер и, по сведениям агентства, предполагалось сохранить его в тайне.

Напомним, Русская православная церковь настаивает, что последним местом упокоения членов царской семьи стала Ганина Яма, где в начале нулевых построили поминальный монастырский комплекс. Однако костные останки убитых были найдены в 1991 и в 2007 годах в Поросенковом логу, в районе старой Коптяковской дороги примерно в 4,5 километрах дальше от Ганиной Ямы. Подлинность останков подтвердили в СКР, однако РПЦ не признает их. При этом Церковь просит у свердловского правительства отдать в ее распоряжение территорию Поросенкова лога. Решение, впрочем, судя по всему, еще не принято. На вопрос корреспондента «Нового Дня» свердловский губернатор Евгений Куйвашев не смог ответить, кому достанется участок, которым распоряжается департамент лесного хозяйства области.

Добавим также, что в настоящее время Украинская православная церковь добивается от РПЦ автокефалии, т.е. независимости от Московского патриархата.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

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