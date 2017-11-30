«Отсутствие исторической экспертизы»: в РПЦ назвали причину, по которой не признают царские останки

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) выступил сегодня с докладом по экспертизе найденных под Екатеринбургом останков семьи императора Николая II. Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что это вызвало большой интерес у участников Архиерейского собора, который в эти дни проходит в московском Храме Христа Спасителя.

«Было задано множество вопросов. Епископы приняли к сведению всю ту информацию, которую им сообщил владыка Тихон. Подробности будут позже», – сказал священнослужитель, которого цитируют «РИА Новости». Во время своего выступления епископ Тихон подчеркнул, что русская церковь «не руководит следствием». «Ничего подобного быть не может», – сказал он.

Епископ также сообщил, что на сайте «Православие.ру» открыта дискуссия по этому вопросу, а редакция публикует материалы оппонентов, чтобы обсуждать тему «екатеринбургских останков».

«Одним из явных недостатков прежнего расследования было отсутствие исторической экспертизы», – заключил иерарх.

Напомним, на Архиерейском соборе до 2 декабря включительно высшее духовенство планирует обсуждать новые правила церковных браков, использование интернета священнослужителями, ситуацию в Сирии и на Украине, а также судьбу останков семьи Николая II. Дискуссии и встречи церковных иерархов проходят в закрытом режиме. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее сообщал, что всего запланировано 13 пленарных заседаний. Официальную позицию РПЦ на заявленные вопросы донесут до общественности только в ближайшую субботу на специальной пресс-конференции.

Общественность, главным образом, волнует вопрос о признании царскими останков, найденных под Екатеринбургом в Поросенковом логу. Многочисленные экспертизы подтвердили, что они принадлежат последнему российскому императору Николая II и членам его семьи, которые были расстреляны в 1918 году, в доме инженера Ипатьева. Однако до сих пор РПЦ не признала их.

Впрочем, ответ на интересующий многих вопрос – примет ли Собор окончательное решение по обсуждению вопроса об экспертизе подлинности останков царя Николая II и его семьи – прозвучал 29 ноября. Тогда Волков заявил, что Архиерейский собор не примет окончательного решения по этому вопросу, так как сначала нужно дождаться завершения всех исследований и экспертиз.

Царские останки в 1998 году были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, в усыпальнице Романовых. Но священнослужители говорят, что у них остается много вопросов к следствию и госкомиссии. РПЦ придерживается мнения о недостаточности исследования, поэтому к идентификации останков вновь привлекли Следственный комитет, который в 2015 году эксгумировал останки в Петропавловской крепости.

27 ноября этого года патриарх Кирилл принял участие в конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия». Эксперты, члены церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, доложили священноначалию промежуточные результаты работы. Согласно их заключению, останки с большой вероятностью принадлежат членам царской семьи. Но церковь не сделала по этому поводу каких-либо конкретных заявлений. При этом было отмечено, что сейчас планирует провести новую психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, был ли расстрел императорской семьи ритуальным убийством. Как рассказала старший следователь по особо важным делам СК России Марина Молодцова, для этого сформируют экспертный совет, в который войдут сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, а также работники архивов и священники. По некоторым данным, итоги исследований подведут в 2018 году, когда будет отмечаться 100-летие расстрела царской семьи.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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