РПЦ признает выводы СК об останках Романовых? Клирики просят власти отдать им землю в Поросенковом логу

Представители «Мемориала Романовых», который находится в Поросенковом Логу, опубликовали документы, свидетельствующие о том, что Русская православная церковь претендует на эти земли. Согласно бумагам, опубликованным в фейсбуке, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к руководству региона с просьбой передать епархии Поросенков Лог «в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности». Как следует из документа, подписанного начальником департамента лесного хозяйства области Олегом Сандаковым, по первоначальному варианту обустройством участка в три гектара должен был заниматься Свердловский областной краеведческий музей.

«Если, как вы говорите Церковь до сих пор не признала, то зачем руководитель Екатеринбургского отделения РПЦ МП требует у руководства Свердловской области отдать земельный участок Царских могил Московской Патриархии для религиозных нужд? Для каких таких религиозных нужд?» – задаются вопросом представители «Мемориала Романовых». Напомним, что сейчас РПЦ не признает останки, найденные в Поросенковом Логу, как принадлежащие убитым членам семьи Романовых, несмотря на выводы следствия.

Как уже писал «Новый День», накануне 100-летней годовщины со дня расстрела монарха и его семьи, Следственный комитет РФ подтвердил подлинность останков семьи Романовых, найденных под Екатеринбургом в Поросенковом Логу. «Молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что останки принадлежат бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи», – заявили в СК РФ. Кроме того, из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как бывший император Николай II, следует, что они являются родственниками на уровне отец – сын.

При этом днем ранее по окончании выездного заседания Синода в Екатеринбурге пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Александр Волков сообщил, что никаких заявлений на эту тему не будет. «Никто никогда не сообщал, что решение о признании останков, о позиции церкви на этот счёт будет приурочено к какой-то круглой дате», – сказал отец Александр. Однако опубликованный общественниками документ может говорить о том, что РПЦ все-таки может признать останки, найденные в Поросенковом Логу, расположенном в трех километрах от храмового комплекса Ганина Яма, а просьба выделить земельный участок, в свою очередь, может быть связана с планами обустроить там еще один культовый объект.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.08.18

Кого – в камеру с клопами, кого – на кладбище, и кто прав: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО). / У провайдера «Планета» сменилось руководство. / Екатеринбургского ресторатора побили в Таиланде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»