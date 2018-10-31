Судьба Поросенкова лога будет зависеть от решения РПЦ по царским останкам

Свердловское правительство примет решение о приоритетном развитии территории Поросёнкова лога после того, как Русская православная церковь определит свое отношение к экспертизе СКР по останкам царской семьи Романовых. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил вице-губернатор Павел Креков.

«У нас достаточно много объектов, которые одновременно находятся в пользовании тех или иных музеев и под церковным покровительством. Вполне возможно, что здесь будет та же история. Хотя окончательного решения по этому поводу нет, так как нет окончательного решения экспертизы по останкам. Когда церковь определит свое отношение к экспертизе СКР, мы определимся, как быть с Поросёнковым логом», – сообщил областной чиновник.

Ранее стало известно, что на земельный участок, где в советское время были обнаружены останки царской семьи, претендует три стороны: общественная организация «Мемориал Романовых», Свердловский областной краеведческий музей и РПЦ.

РПЦ и общественники бьются за землю

К столетию расстрела последнего российского императора Следственный комитет огласил итоги генетической экспертизы останков из Поросенкова лога, подтвердив их подлинность. Церковь пока воздерживается от официальных заявлений по этой теме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

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