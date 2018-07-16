Накануне 100-летия гибели Романовых СКР подтвердил подлинность их останков

Следственный комитет РФ подтвердил подлинность останков семьи Романовых, найденных под Екатеринбургом.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, для разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков, обнаруженных под Екатеринбургом, следствием заново исследованы все обстоятельства, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований. Молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что останки принадлежат бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. «Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи», – заявили в СК РФ.

Кроме того, из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как бывший император Николай II, следует, что они являются родственниками на уровне отец – сын.

После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение.

Напомним, Русская православная церковь по-прежнему отказывается признавать подлинность останков царской семьи. В субботу по окончании выездного заседания Синода в Екатеринбурге пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, отец Александр Волков, сообщил прессе, что никаких заявлений на эту тему не будет. «Никто никогда не сообщал, что решение о признании останков, о позиции церкви на этот счёт будет приурочено к какой-то круглой дате», – сказал отец Александр.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.07.18

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