Церковь ответила уральским журналистам на вопрос о «екатеринбургских останках»

Русская православная церковь в ближайшем будущем не будет делать никаких заявлений о подлинности останков, найденных под Екатеринбургом и предположительно принадлежащих царской семье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Екатеринбурге после заседания Священного синода пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, отец Александр Волков. «Эта тема не сходит с повестки дня. Просто она находится на рассмотрении соответствующей комиссии. Никто никогда не сообщал, что решение о признании останков, о позиции церкви на этот счёт будет приурочено к какой-то круглой дате», – сказал отец Александр.

Он также добавил, что святейший патриарх не видит необходимости «нарочито устраивать заявления» на тему гибели царской семьи, так как сам факт проведения заседания синода в эти дни именно в Екатеринбурге содержит посыл о важности этой темы.

Напомним, общественность уже давно волнует вопрос о признании церковью царскими останков, найденных под Екатеринбургом в Поросенковом логу. Многочисленные экспертизы подтвердили, что они принадлежат последнему российскому императору Николая II и членам его семьи, которые были расстреляны в 1918 году, в доме инженера Ипатьева. Однако до сих пор РПЦ не признала их. Ранее отец Александр Волков заявлял, что Архиерейский собор не примет окончательного решения по этому вопросу, так как сначала нужно дождаться завершения всех исследований и экспертиз.

Царские останки в 1998 году были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, в усыпальнице Романовых. Но священнослужители говорят, что у них остается много вопросов к следствию и госкомиссии. РПЦ придерживается мнения о недостаточности исследования, поэтому к идентификации вновь привлекли Следственный комитет, который в 2015 году эксгумировал останки в Петропавловской крепости.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.18

Коммунистов России поведёт в Екатеринбургскую думу «товарищ Максим». / В Екатеринбург прилетел лучший снайпер КХЛ. / Владимир Рощупкин после падения со скалы находится в сознании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»