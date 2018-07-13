В Екатеринбурге начались Царские дни: сегодня ждут Патриарха

Сегодня в рамках Царских дней в Екатеринбург прибывает Патриарх Всея Руси Кирилл и члены Святейшего Синода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже через несколько часов Его Святейшество ждут в аэропорту Кольцово. Визит патриарха начнется с встречи в Храме-на-Крови мощей святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы (17.00).

Завтра под председательством Патриарха Кирилла в Екатеринбурге состоится выездное заседание Синода. Как рассказал сегодня на пресс-конференции отец Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови, темы, которые обсуждаются Синодом, заранее обычно не афишируются, но уже вечером принятые решения будут опубликованы через официальные источники Русской православной церкви. Напомним, по одной из версий, церковь планировала к 100-летию гибели семьи Романовых принять судьбоносное для православной паствы решение – официально признать останки, найденные на Коптяковской дороге, царскими. Но основные мероприятия, посвященные памяти подвига Царской семьи, состоятся 16-17 июля. В 13 часов начнется так называемый Малый Крестный ход – от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149а) по улицам Куйбышева – Восточная – Челюскинцев – Свердлова – Царская – до Храма-на-Крови.

В 23:30 начнется Божественная Литургия под открытым небом, на площади перед Храмом-на-Крови. Вести богослужение будет сам Патриарх Кирилл. После окончания службы (около 02:30) начнется Царский крестный ход по маршруту: ул. Царская – Толмачева – Ленина – Татищева – Токарей – Халтурина – Техническая – Решетская – Железнодорожный лесопарк – Шувакиш – урочище Ганина Яма. По прибытии состоится молебен святым царственным страстотерпцам.

Отец Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, обратил внимание крестоходцев, что на всем протяжении хода его будут сопровождать 25 мобильных групп, которые смогут оказать доврачебную помощь, а также сопровождать к специальным автобусам тех верующих, которые по состоянию здоровья не смогут завершить ход пешком. Всю ночь будет работать телефон диспетчера Православной службы милосердия – 200-07-04.

По словам отца Максима, ожидается, что в Крестном ходе примет участие около ста тысяч человек, хотя точную цифру спрогнозировать очень трудно – не все приезжие сообщают о своей участии заранее. «В прошлом году были люди, которые прилетали в Екатеринбург на собственных самолетах, а потом шли вместе с нашими бабушками. В обычной одежде, никак не выделяясь», – рассказал он. Подобным образом он ответил и на вопрос, ожидается ли участие в ходе известных людей – например, депутата Госдумы Натальи Поклонской. «Это в Москве она депутат. У нас нет табели о рангах. Человек едет сюда, чтобы стать просто христианином. Люди не афишируют свой приезд, не используют эту темы для какого-то пиара», – сказал отец Максим.

Тем не менее, уже известно, что утром 16 июля на Урал прибудет великая княгиня Мария Владимировна. Насколько известно, принимать участие в Крестном ходе она не планирует, – только в литургии. Также представители епархии рассказали, что на Урал уже прибыла группа высокопоставленных священников из Новой Зеландии и Австралии, есть паломница из Сингапура, в понедельник приедет группа верующих из британского общества памяти Царской семьи.

Добавим, что с 9 утра воскресенья, 15 июля, в Екатеринбурге начнет работать палаточный городок для паломников. На постоянное проживание он не рассчитан. В нем можно будет отдохнуть на туристических ковриках, посетить медпункт, комнату матери и ребенка, здесь будут установлены туалеты и умывальники. С 12-00 до 15-00 будет работать полевая кухня. Городок разместится в парке между ККТ «Космос» и ДИВСом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

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