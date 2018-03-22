РПЦ анонсировала заседание Священного синода в Екатеринбурге

Этим летом в Екатеринбурге состоится заседание высшего органа церковного управления Русской православной церкви – Священного синода.

Об этом в среду рассказал ТАСС пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков. По его словам, в этом году патриарх Кирилл проведет заседания синода в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске. Заседания будут носить плановый характер, экстренных решений не планируется. «В этом году вообще будет несколько заседаний синода в разных городах помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности, созданием новых епархий и митрополий. Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдет в Екатеринбурге, а весной – в Санкт-Петербурге», – пояснил представитель патриарха. В середине октября, вероятно, состоится визит патриарха в столицу Белоруссии.

Напомним, визит патриарха Кирилла на Урал летом 2018 года анонсировался неоднократно, вопрос лишь в программе. По данным ряда источников, свой визит в Екатеринбург патриарх планирует увязать с другим судьбоносным для православной паствы решением – к 100-летию гибели семьи Романовых Кирилл намерен официально признать останки, найденные на Коптяковской дороге, царскими. Генетическая экспертиза уже давно это подтвердила, однако Русская православная церковь до сих пор избегала ставить точку в одном из самых болезненных для России ХХ века вопросе.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 22.03.18

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