Фронда РМК. Не допустить визита Патриарха

В этом году исполняется столетие со дня расстрела большевиками царской семьи. Отмечать памятную дату руководство РПЦ намерено с большой помпой, превратив Царские дни, традиционно празднующиеся в Екатеринбурге, в историческое событие даже не российского – мирового масштаба. По данным ряда источников, свой визит в Екатеринбург Патриарх планирует увязать с другим судьбоносным для православной паствы решением – Кирилл намерен официально признать останки, найденные на Коптяковской дороге, царскими. Генетическая экспертиза уже давно это подтвердила, однако Русская православная церковь до сих пор избегала ставить точку в одном из самых болезненных для России двадцатого века вопросе – убийстве семьи последнего русского императора. Такое решение однозначно сделает Патриарха персоной исторической и усилит его позиции внутри РПЦ, позволив нивелировать повестку внутренней оппозиции с ее «расследованием ритуального убийства» царя, выбросив внутренних противников на обочину истории. Однако, по некоторым данным, епископ Тихон Шевкунов (которого называют духовником Путина), заручившись негласной поддержкой уральских медников, готовит превентивный удар, который должен свести планы главы РПЦ на нет. О внутренней фронде РПЦ и ее поддержке РМК читайте в материале «Нового Дня».

«По сути своей план прост, – рассуждает собеседник агентства, по роду деятельности близко знакомый с инсайдерской информацией Московского Патриархата. – Екатеринбург необходимо превратить в своего рода оплот религиозного мракобесия. У городского класса образованных людей, которые классически весьма влиятельны в Екатеринбурге, РПЦ должна ассоциироваться с чем-то тупым и агрессивным и ситуацию нужно раскачать настолько, чтобы визит Патриарха воспринимался бы «рассерженными горожанами» в штыки. И здесь мы наблюдаем союз фронды внутри РПЦ с «Русской медной компанией», поставившей на аппаратных противников Патриарха Кирилла».

В качестве главы фронды принято упоминать епископа Тихона Шевкунова – так называемого духовника Владимира Путина. Он возглавляет наиболее радикальное крыло внутри РПЦ – на Шевкунова ориентируется та же секта царебожников. Шевкунов ввел в медийную повестку тему с ритуальным убийством царя сионистскими кругами – для того, чтобы вызвать очередную волну негатива к РПЦ, официальным представителем которой он, в общем, не является. По мнению нашего собеседника, это был продуманный ход, чтобы вызвать у городского сообщества – в первую очередь екатеринбургского, как жителей места, в котором «жидомасоны ритуально убили императора русского народа-богоносца», волну негатива.

Параллельно раскручивается тема с размещением паломников, которые должны приехать в этом году на царские дни в палатках МЧС на территории Харитоновского парка. Кормить их также будут за счет спонсоров, среди которых вырисовываются черты Русской медной компании. Структура Игоря Алтушкина уже вызывала огонь на себя во время конфликта с ретроградами из-за строительства храма-на-воде, создавая негативный образ Русской православной церкви. Считается, что нынешний конфликт с городским сообществом из-за парка, который отдадут на откуп паломникам, также подогревается РМК – как стороной, готовой взять на себя издержки по содержанию паломников. Поскольку Харитоновский парк – это едва ли не более заметный местный бренд, чем Городской пруд, то раскачка темы вызовет еще больший взрыв негатива по отношению к приезжим паломникам. Раньше они ухитрялись где-то размещаться, но именно в год приезда Патриарха им понадобилось отдать на откуп парк в центре города в пяти минутах ходьбы от штаб-квартиры РМК. Стоит эту тему развить посильнее и взрыв общественности неизбежен. И объектом для критики станет именно РПЦ в лице патриарха, собравшегося посетить мятежный Екатеринбург.

Возникает резонный вопрос. Qui prodest?

Выгодно царебожной фронде, пытающейся сорвать визит Патриарха в Екатеринбург и как следствие не допустить признание подлинности останков Романовых. Но если так, то чем может быть интересна игра против Патриарха Кирилла Игорю Алтушкину, известному своей набожностью?

«Алтушкин считает, что, отца Тихона сделают новым Патриархом и тот не забудет услуг уральского олигарха, поддержавшего его. Второй вариант, даже если Шевкунов останется духовником Президента, то РМК, оказав ему услугу, получит своего человека в ближайшем окружении главы государства», – подытоживает собеседник «Нового Дня».

Однако есть один нюанс, о котором финансовая поддержка внутрицерковной фронды может не догадываться. Во-первых, набожность Путина – под большим вопросом. Его давний знакомый «православный банкир» Сергей Пугачев – ныне находящийся в бегах в Лондоне, заявлял в своих интервью, что Путин никогда не отличался религиозностью. Более того, Путин, со свойственной чекистам пунктиком на этой теме, не терпит попыток собой манипулировать. И, тем более, вести интриги внутри такой мощной структуры как РПЦ, без его личного согласования.

Возможно поэтому, среди медиатусовки Москвы вовсю ходят слухи о том, что «акела промахнулся» – и сейчас Тихон Шевкунов далеко не в фаворе у своего духовного чада. И если так, то игра против Патриарха аукнется и фронде, и медникам, сделавшим ставку не на ту лошадку.

Екатеринбург, служба информации

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