В Екатеринбурге прошел крестный ход в честь 100-летия со дня приезда Романовых

Сегодня утром 30 в Екатеринбурге прошел крестный ход в честь 100-летней годовщины прибытия Николая II и членов монаршей семьи в уральскую столицу из тобольской ссылки. «В шествии, которое прошло от памятного креста в районе станции Шарташ до Храма-на-Крови, приняло участие свыше 1500 человек», – сообщили агентству в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Во главе колонны шли клирики – митрополит Кирилл, епископы Мефодий, Евгений и Алексий. В шествии приняли участие казаки, семинаристы, волонтеры, монахи, и так далее.

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге ожидают сотни тысяч паломников, которые приедут сюда отмечать 100 лет со дня расстрела царской семьи, члены которой были причислены к спискам святых мучеников, а в России даже появилось движение т.н. царебожников, которые, причисляя себя к православным, поклоняются Николаю II как искупителю.

«Это люди, которые считают, что убийство царской семьи носило характер сакральной жертвы за триста лет грехов русского народа. И такая идеология вызывает, безусловно, вопросы – потому что в христианстве искупитель только один – это Иисус Христос. И, разумеется, налицо здесь ересь, с которой нужно бороться», – пояснял богослов Андрей Кураев.

Екатеринбург, служба информации

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