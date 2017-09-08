Царебожники начали установку билбордов в память о царе-искупителе спустя пять дней после взрыва у «Космоса» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге уже установили несколько билбордов с изображенным на них императором Николаем Вторым и цитатой из Соборной клятвы русского народа на верность роду Романовых 1613-го года – на плакате упоминается и фильм «Ложь Матильды».

Как сообщил РИА «Новый день» режиссер фильма «Ложь Матильды» Сергий Алиев, сегодня билборды уже установили в нескольких местах: на перекрестке улиц Малышева и Луначарского, на улице Комсомольской, на Синих Камнях. Алиев, ставший автором идеи размещения билбордов сначала в Москве, потом в Санкт-Петербурге, а теперь и в Екатеринбурге, заявил, что в течение выходных в городе установят 57 религиозных плакатов по всему городу.

Плакаты о царе на улицах Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что для билбордов были на месяц зарезервированы рекламные щиты у рекламной группы «Дельтаплан». Кроме Алиева и его товарищей, финансовую поддержку проекту оказала «Русская медная компания» в лице исполнительного директора «РМК Боксинг Промоушен» Алексея Титова, который признался что Алиев убедил его оказать поддержку установке билбордов. Титов заявил, что это оправданно, так как несет здоровые для общества ценности. Отметим, что билборды появились на улицах города спустя пять дней после атаки радикала – монархиста, противника фильма «Матильда» Дениса Мурашова на ККТ «Космос». Мужчина начинил собственный УАЗ емкостями с сжиженным газом и бочкой бензина, после чего произвел взрыв у входной группы кинотеатра. В эти дни там проходил Уральский кинофестиваль.

Вместе с тем, плакаты и места под них были зарезервированы еще до ЧП. Наблюдатели предполагают, что вопрос о поддержке борьбы c «Матильдой» Алексея Учителя был решен руководством корпорации задолго до громкого преступления.

Отдельные наблюдатели выдвигают версии, что это была своего рода попытка угодить архиманадриту Тихону Шевкунову – духовнику Владимира Путина, посетившему Екатеринбург в минувшее воскресенье. Шевкунов известен как большой сторонник царя Николая Второго. Дело в том, что даже устная поддержка влиятельного представителя РПЦ строительства того же Храма-на воде могла бы позволить извлечь из не самой затратной рекламной кампании «Русской медной компании» весомые политические дивиденды. Особенно если учесть, что архимандрит имеет прямой доступ к президенту Владимиру Путину, который прислушивается к его мнению.

Но все карты смешал Мурашов, устроивший взрыв в «Космосе». Он сейчас находится под стражей, расследуется уголовное дело. А затеей РМК по размещению плакатов заинетерсовалась ФСБ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

«Реальный театр», Борис Рыжий и Michael Jakcson's Bad 30 – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО). / В труднодоступных местностях досрочно проголосовало около трети избирателей. / Ростех ищет замену Потапову с УВЗ – слухи недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»