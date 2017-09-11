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Екатеринбург

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«Царские билборды» с призывом покаяться за Николая II меняют спонсоров. А автора «наружки» вызывает ФСБ (ВИДЕО)

«Царские билборды» с призывом покаяться за Николая II меняют спонсоров. А автора «наружки» вызывает ФСБ (ВИДЕО)

Сергей Алиев, автор билборда с призывом россиянам покаяться за предательство династии Романовых и режиссер фильма «Ложь Матильды» заявил, что после скандала от размещения 50 щитов в Екатеринбурге отказался Алексей Титов, руководитель компании «Титов боксинг промоушен». А самого Алиева, по его словам со дня на день вызовут в ФСБ, на беседу о возможной связи между появлением билбордов и акцией царебожника Дениса Мурашова, протаранившего кинотеатр Космос.

Алиев о плакатах и «Матильде»

Алиев подчеркивает, что договоренности по установке плакатов были достигнуты раньше, а теперь пришлось их менять. «7 билбордов устанавливаю я, 50 – Алексей Титов. Но позавчера у меня с ним был разговор, я сказал, что он не будет принимать в этом участие. У него был очень неприятный разговор с «Русской медной компанией». Я сказал Алексею отойти в сторону. Эти 50 щитов оплачу сам» – , заявил Алиев. Он добавил, что на теракт Мурашова мог спровоцировать только фильм «Матильда», а не наружная социальная акция, поэтому связи между размещением «царских плакатов» и поджогом кинотеатров нет.

Новый День: ''Царские билборды'' с призывом покаяться за Николая II меняют спонсоров. А автора ''наружки'' вызывает ФСБ (ВИДЕО)

И тем не менее режиссер признал, что проблема новых радикальных проявлений протеста в связи с выходом «Матильды» в прокат существует. Например, сегодня, в день предпремьерного показа фильма на Дальнем Востоке: «Сегодня у православных День усекновения головы Иоанна Предтечи. Это период жесткого поста. И в этот же день организуется просмотр. Людей неадекватных очень много. Никто не гарантирует, что вот как повел себя человек около «Космоса», что никто также не поступит. У меня вопрос – зачем играть с огнем?»

Новый День: ''Царские билборды'' с призывом покаяться за Николая II меняют спонсоров. А автора ''наружки'' вызывает ФСБ (ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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