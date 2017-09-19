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Слух дня: Алтушкин не смог наладить отношения с духовником Владимира Путина

Слух дня: Алтушкин не смог наладить отношения с духовником Владимира Путина
Тихон Шевкунов. Фото izborsk-club.ru

Рассказывают, что идея с за счет «Русской медной компании» имела под собой скрытую подоплеку. Якобы таким образом медники пытались обратить на себя внимание епископа Тихона Шевкунова – влиятельного церковного иерарха, которого считают духовником Владимира Путина. Шевкунов известен своим трепетным отношением к Николаю Второму. Соответственно, если бы билборды были установлены вовремя – иерарх мог бы и обратить на это внимание. Но увы. Шевкунова на открытии Музея русской истории (курируемый им проект) сопровождали первые лица области. Бизнес представлял зам председателя правления «Газпрома», но Игоря Алтушкина среди свиты Шевкунова не было. Таким образом заполучить в союзники в вопросе строительства храма-на-воде по сути второе лицо в РПЦ не удалось.

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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