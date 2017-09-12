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Кинотеатр в Екатеринбурге отказался от показа «Матильды»

Кинотеатр в Екатеринбурге отказался от показа «Матильды»

В Екатеринбурге как минимум один кинотеатр отказался от проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Речь идет о компании «Синема парк», кинотеатр которой находится в Екатеринбурге в ТРЦ «Алатырь». «В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство объединенный сети «Синема парк» и «Формула кино» приняло решение отказаться от показа кинокартины. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», – сообщает РНС со ссылкой на пресс-службу сети.

В начале сентября житель Ирбита Денис Мурашов, оскорбленный предполагаемым показом «Матильды», совершил атаку на ККТ «Космос» в Екатеринбурге – он въехал во входную группу кинотеатра на автомобиле, груженом газовыми баллонами, резиновыми покрышками и бочкой горючего. Как ранее писало агентство, в «Космосе» не обсуждали, будет ли демонстрироваться фильм Алексея Учителя в связи с новыми обстоятельствами.

Добавим также, что кинотеатры «Пассаж синема», «Гринвич синема» и «Салют» уже приобрели прокатные удостоверения на «Матильду».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

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