Уральский режиссер Василий Сигарев объяснил, почему Поклонская перестала атаковать «Матильду»

Режиссер Василий Сигарев назвал причину прекращения критики фильма «Матильда» Алексея Учителя депутатом Государственной думы Натальи Поклонской.

В эфире программы «Кактус» ютуб-канала Navalnylive Сигарев рассказал, что, по его данным, Поклонская узнала, что фильм снимался за счет «путинского кошелька»: «Поклонская узнала об этом, испугалась и успокоилась». Комментируя провал фильма в прокате, Сигарев сказал, что за фильм Алексей Учитель получил гонорар в размере одного миллиона долларов, а значит, для него блокбастер не провалился.

Отметим, ранее интернет-издание Insider распространяло такую же версию событий – называя лоббистом финансирования фильма известного юмориста и продюсера «Матильды» Владимира Винокура, лично знакомого с Владимиром Путиным. По данным издания, Винокур лично разговаривал с Путиным, после чего съемки ленты профинансировал «Газпромбанк».

Наталья Поклонская, которая считается сторонником учения о царе-искупителе, направила множество запросов в ФСБ и Генеральную прокуратуру, пытаясь добиться запрета проката фильма. В Екатеринбурге свой протест радикально выразил царебожник Денис Мурашов. На начиненном горючими веществами УАЗе он врезался во входную группу ККТ «Космос» после чего поджег здание. Впоследствии суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в специализированное лечебное учреждение.

Фото с сайта vokrugtv.ru

Москва – Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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