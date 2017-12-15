Судьба поджигателя «Космоса» Мурашова решится в понедельник – судья удалилась в совещательную комнату

Судебный акт в отношении Дениса Мурашова, взорвавшего входную группу в ККТ «Космос» в качестве протеста против фильма «Матильда», будет оглашен в будущий понедельник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня представители обвинения заявили ходатайство о помещении подсудимого в специализированное медицинское учреждение в связи с тяжелым психологическим расстройством. Судья Елена Иванова удалилась в совещательную комнату и свое решение должна огласить в 12 часов 18 декабря.

Добавим, что на такой мере наказания ранее настаивало следствие, проведя судебно-психиатрическое освидетельствование.

Напомним, житель Ирбита Денис Мурашов ранним утром 4 сентября на автомобиле УАЗ врезался во входную группу ККТ «Космос» и бросил в здание коктейль Молотова. При этом в его машине были газовые баллоны и бочки с бензином. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС. Сам поджигатель скрылся, но позже его задержала полиция.

Против Мурашова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Решением суда на время расследования дела мужчину отправили в СИЗО. По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, он приехал в Екатеринбург 3 сентября и провел целый день в Храме-на-Крови, после чего атаковал кинотеатр. Ранее мужчина был замечен на акции протеста в Тюмени против фильма Алексея Учителя «Матильда». Администрация Екатеринбурга подсчитала ущерб от действий поджигателя. Мурашову должны выставить счет на 20 млн рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

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