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Четверг, 2 ноября 2017, 11:38 мск

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Екатеринбург

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Прокуратура направила в суд дело поджигателя ККТ «Космос» Дениса Мурашова

Прокуратура направила в суд дело поджигателя ККТ «Космос» Дениса Мурашова

Прокуратура Свердловской области направила в суд дело царебожника Дениса Мурашова, который поджег ККТ «Космос» в знак протеста против фильма Алексея Учителя «Матильда». Мужчина был признан невменяемым, поэтому надзорное ведомство будет настаивать на применении к нему принудительного лечения в психиатрическом стационаре.

«Согласно заключению комиссии экспертов, Мурашов страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих, может причинить вред. Ему требуется постоянное и интенсивное наблюдение, принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», – сообщила сегодня РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. По ее словам, решение о мерах медицинского характера примет Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Напомним, житель Ирбита Денис Мурашов ранним утром 4 сентября на автомобиле УАЗ врезался во входную группу ККТ «Космос» и бросил в здание коктейль Молотова. При этом в его машине были газовые баллоны и полупустая бочка с бензином. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС. Сам поджигатель скрылся, но позже его задержала полиция. Против Мурашова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Решением суда на время расследования дела мужчину отправили в СИЗО.

По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, он приехал в Екатеринбург 3 сентября и провел целый день в Храме-на-Крови, после чего атаковал кинотеатр. Ранее мужчина был замечен на акции протеста в Тюмени против фильма Алексея Учителя «Матильда». Администрация Екатеринбурга подсчитала ущерб от действий поджигателя. Мурашову должны выставить счет на 20 млн рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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