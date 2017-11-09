Дело поджигателя ККТ «Космос» Дениса Мурашова поступило в суд

Уголовное дело царебожника Дениса Мурашова, который поджег ККТ «Космос» в знак протеста против фильма Алексея Учителя «Матильда», поступило в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Об этом РИА «Новый День» сообщила сегодня старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, уточнив, что пока нет информацию о том, кто из судей будет рассматривать материалы.

Собеседница агентства напомнила, что Денис Мурашов по результатам экспертизы признан невменяемым. Мужчина страдает психическим расстройством, представляя особую опасность для себя и окружающих. В связи с этим прокуратура будет просить суд направить царебожника на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Напомним, житель Ирбита Денис Мурашов ранним утром 4 сентября на автомобиле УАЗ врезался во входную группу ККТ «Космос» и бросил в здание коктейль Молотова. При этом в его машине были газовые баллоны и полупустая бочка с бензином. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС. Сам поджигатель скрылся, но позже его задержала полиция. Против Мурашова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Решением суда на время расследования дела мужчину отправили в СИЗО.

По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, он приехал в Екатеринбург 3 сентября и провел целый день в Храме-на-Крови, после чего атаковал кинотеатр. Ранее мужчина был замечен на акции протеста в Тюмени против фильма Алексея Учителя «Матильда». Администрация Екатеринбурга подсчитала ущерб от действий поджигателя. Мурашову должны выставить счет на 20 млн рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

Опубликован фоторобот одного из мужчин, изнасиловавших девочку на Химмаше (ФОТО). / В «Гринвиче» открыли выставку мощнейших дрифт-автомобилей (ФОТО, ВИДЕО). / Звездное «Убийство в Восточном экспрессе» и рисованный «Ван Гог» – кинопремьеры недели (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»