Администрация Екатеринбурга выставит поджигателю «Космоса» счет на 20 млн рублей

В администрации Екатеринбурга пересчитали ущерб, нанесенный царебожником Денисом Мурашовым киноконцертному театру «Космос». Сумма выросла до 20 млн рублей. В ближайшее время будет подан гражданско-правовой иск.

Сумму в 20 млн рублей, которую будут взыскивать с поджигателя Дениса Мурашова, назвал в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» первый замглавы горадминистрации Алексей Кожемяко. «Нужно отдать должное оперативности пожарных, которые очень быстро прибыли на место и очень быстро все потушили, тем самым минимизировав в относительном плане ущерб. Тем не менее, этот ущерб составил более 20 млн рублей», – сообщил Кожемяко. Денежные средства на ремонт были выделены из резервных фондов администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области. Администрация будет в судебном порядке взыскивать средства с поджигателя.

Ранее говорилось, что убыток от нетеррористического акта для муниципального учреждения составил 17 млн рублей.

Напомним, ранним утром 4 сентября в здание «Космоса» врезался автомобиль УАЗ, начиненный газовыми баллонами и бочкой с бензином. За рулем находился житель Ирбита Денис Мурашов. Мужчина вышел из машины и бросил во входную группу кинотеатра коктейль Молотова, после чего скрылся. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС.

Полицейские задержали Мурашова в больнице, куда он обратился с ожогами после утреннего происшествия. В ходе допроса выяснилось, что мужчина приехал в Екатеринбург 3 сентября и первым делом отправился в Храм-на-Крови. До этого, в августе, он участвовал в митингах против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Против поджигателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Екатеринбург, служба информации

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