В ККТ «Космос» сегодня состоится первый концерт после атаки царебожника

Аварийные работы по восстановлению входной группы ККТ «Космос» практически завершены. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, рабочие полностью закрыли тепловой контур здания и сейчас заканчивают монтаж навесных панелей входной группы. Все пострадавшие декоративные элементы после поджога были демонтированы.

На утреннем рабочем совещании сити-менджер Александр Якоб поручил также благоустроить прилегающую территорию «Космоса». Так, рабочая бригада восстановит ограждающие столбики, которые были убраны для проезда к зданию кинотеатра специальной и уборочной техники. Сейчас киноконцертный комплекс работает в штатном режиме. Сегодня в нем состоится первое массовое мероприятие – концерт Григория Лепса.

Напомним, ранним утром 4 сентября в здание «Космоса» врезался автомобиль УАЗ, начиненный газовыми баллонами и бочкой с бензином. За рулем находился житель Ирбита Денис Мурашов. Мужчина вышел из машины и бросил во входную группу кинотеатра коктейль Молотова, после чего скрылся. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС.

Полицейские задержали Мурашова в больнице, куда он обратился с ожогами после утреннего происшествия. В ходе допроса выяснилось, что мужчина приехал в Екатеринбург 3 сентября и первым делом отправился в Храм-на-крови. До этого, в августе, он участвовал в митингах против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Против поджигателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». По решению суда на время расследования дела мужчина отправлен в СИЗО на два месяца. По информации СКР, Мурашов состоял на учете у психиатра. По заявлению вице-мэра Екатеринбурга Вадима Дударенко, городская администрация планирует взыскать с поджигателя материальный ущерб, причиненный кинотеатру.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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