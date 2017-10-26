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Четверг, 26 октября 2017, 14:53 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Поджигателя «Космоса» признали невменяемым

Поджигателя «Космоса» признали невменяемым

Дениса Мурашова, который поджег ККТ «Космос» из-за неприятия фильма «Матильда», признали невменяемым. Экспертиза показала, что опасности своих действий он не понимал.

О результатах обследования Мурашова сегодня РИА «Новый День» рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. В ближайшее время уголовное дело с постановлением о направлении его в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в прокуратуру Свердловской области», – прокомментировали следователи.

Напомним, ранним утром 4 сентября в здание «Космоса» врезался автомобиль УАЗ, нагруженный газовыми баллонами и бочкой с бензином. За рулем находился житель Ирбита Денис Мурашов. Мужчина вышел из машины и бросил во входную группу кинотеатра коктейль Молотова, после чего скрылся. Полицейские задержали Мурашова в больнице, куда он обратился с ожогами после утреннего происшествия. В ходе допроса выяснилось, что мужчина приехал в Екатеринбург 3 сентября и первым делом отправился в Храм-на-Крови. До этого, в августе, он участвовал в митингах против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Против поджигателя возбуждено уголовное дело по части ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

Администрация Екатеринбурга подсчитала ущерб от действий поджигателя. Мурашову должны выставить счет на 20 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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