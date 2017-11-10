«Салют» вернул эвакуированным зрителям деньги за сорванный показ «Матильды»

В Екатеринбурге вечером 9 ноября произошла очередная волна ложных минирований. Одним из объектов стал кинотеатр «Салют», где шел показ фильма «Матильда» и ждали появления режиссера Алексея Учителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожное сообщение о якобы заложенной в кинотеатре бомбе поступила по телефону. По информации оперативных служб, атаке также подверглись ККТ «Космос» (там шел концерт Пелагеи – прим. ред.), «Заря», ТЦ «Радуга Парк», «Успенский» и «Глобус». Полиция и МЧС экстренно эвакуировали посетителей этих объектов. Из «Салюта» вывели около 100 человек. «Как раз шел показ фильма «Матильда», неожиданно включился свет, сотрудник кинотеатра зашел в зал и попросил всех выйти на улицу», – рассказал нашему агентству очевидец.

К этому времени пресс-конференция Алексея Учителя в Ельцин-центре уже закончилась и режиссер собирался выезжать в «Салют». Зрители надеялись, что саперы оперативно проверят помещения кинотеатра, но этого не произошло. Встречу с Учителем перенесли в «Колизей» – она закончилась уже ночью 10 ноября, рассказали РИА «Новый День» представители «Салюта».

В учреждении отмечают, что тем, кто не дождался появления режиссера и отказался досматривать «Матильду» поздно ночью, были возвращены деньги за отмененный сеанс. Добавим, что никаких опасных предметов в «заминированных» зданиях обнаружено не было.

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