Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 ноября 2017, 08:11 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

«Салют» вернул эвакуированным зрителям деньги за сорванный показ «Матильды»

«Салют» вернул эвакуированным зрителям деньги за сорванный показ «Матильды»

В Екатеринбурге вечером 9 ноября произошла очередная волна ложных минирований. Одним из объектов стал кинотеатр «Салют», где шел показ фильма «Матильда» и ждали появления режиссера Алексея Учителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожное сообщение о якобы заложенной в кинотеатре бомбе поступила по телефону. По информации оперативных служб, атаке также подверглись ККТ «Космос» (там шел концерт Пелагеи – прим. ред.), «Заря», ТЦ «Радуга Парк», «Успенский» и «Глобус». Полиция и МЧС экстренно эвакуировали посетителей этих объектов. Из «Салюта» вывели около 100 человек. «Как раз шел показ фильма «Матильда», неожиданно включился свет, сотрудник кинотеатра зашел в зал и попросил всех выйти на улицу», – рассказал нашему агентству очевидец.

К этому времени пресс-конференция Алексея Учителя в Ельцин-центре уже закончилась и режиссер собирался выезжать в «Салют». Зрители надеялись, что саперы оперативно проверят помещения кинотеатра, но этого не произошло. Встречу с Учителем перенесли в «Колизей» – она закончилась уже ночью 10 ноября, рассказали РИА «Новый День» представители «Салюта».

В учреждении отмечают, что тем, кто не дождался появления режиссера и отказался досматривать «Матильду» поздно ночью, были возвращены деньги за отмененный сеанс. Добавим, что никаких опасных предметов в «заминированных» зданиях обнаружено не было.

Алексей Учитель о террористах и «Матильде»

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Алексей Учитель высказался о терроризме, агрессивном православии и прокате «Матильды» – ВИДЕО. / В Екатеринбурге обычным гражданам дали поуправлять самолетом Boeing 737NG – испытать набор высоты и турбулентность (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Матильда и ее противники

Алексей Учитель высказался о терроризме, агрессивном православии и прокате «Матильды» – ВИДЕО

Прокуратура направила в суд дело поджигателя ККТ «Космос» Дениса Мурашова

Поджигателя «Космоса» признали невменяемым

Царские слезы. Рецепт выхода из френд-зоны. Рецензия Максима Бородина на фильм Алексея Учителя «Матильда»

«Народ не обманешь»: Поклонская объявила о победе над «Матильдой» и вновь раскритиковала Чайку

Показ Матильды начался: первая реакция зрителей (ВИДЕО)

На премьеру «Матильды» в «Космос» пришло около трёх десятков человек (ФОТО)

«Матильда»: блуд и бред. Иди и смотри!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Матильда и ее противники,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Анонсы событий /

10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

Алексей Учитель высказался о терроризме, агрессивном православии и прокате «Матильды» – ВИДЕО

В Екатеринбурге обычным гражданам дали поуправлять самолетом Boeing 737NG – испытать набор высоты и турбулентность (ВИДЕО)

Птицефабрика «Среднеуральская» вывезла в невьянское село тысячи тонн токсичных отходов (ВИДЕО, ФОТО)

Все новости