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Пятница, 10 ноября 2017, 09:04 мск

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Екатеринбург

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Алексей Учитель в Екатеринбурге принял вызов на дуэль от почетного полярника

Алексей Учитель в Екатеринбурге принял вызов на дуэль от почетного полярника

Режиссер Алексей Учитель принял вызов на дуэль от посмотревшего его фильм «Матильда» почетного полярника РФ, руководителя Центра по предотвращению социальных и природных ЧС Геннадия Чеурина. Вызов поступил накануне вечером во время встречи режиссера со зрителями картины в Ельцин-центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после демонстрации фильма Чеурин вручил режиссеру дуэльный кодекс и, по словам очевидцев, заявил: «Я имею честь послать вам вызов на дуэль!». Он уточнил, что два секунданта уже назначены, Учителю со своей стороны необходимо найти еще двух. Алексей Учитель коротко ответил, что принимает вызов, место и время встречи будет обсуждено позже.

Позже Чеурин, как отмечает ТАСС, пояснил, что выбор оружия остается за секундантами обеих сторон, но он рассчитывает «на бескровные варианты решения вопроса, в том числе, на разговор». Именно поэтому Учителю был вручен дуэльный кодекс, в котором прописан способ восстановления чести без кровопролития. Автором этого кодекса, к слову, был Николай ll.

Напомним, скандальный фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Резонанс картина получила еще задолго до выхода, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе со сторонниками выступила против фильма.

Алексей Учитель. Встреча в Екатеринбурге

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Метки / Матильда и ее противники

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