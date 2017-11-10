Алексей Учитель в Екатеринбурге принял вызов на дуэль от почетного полярника

Режиссер Алексей Учитель принял вызов на дуэль от посмотревшего его фильм «Матильда» почетного полярника РФ, руководителя Центра по предотвращению социальных и природных ЧС Геннадия Чеурина. Вызов поступил накануне вечером во время встречи режиссера со зрителями картины в Ельцин-центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после демонстрации фильма Чеурин вручил режиссеру дуэльный кодекс и, по словам очевидцев, заявил: «Я имею честь послать вам вызов на дуэль!». Он уточнил, что два секунданта уже назначены, Учителю со своей стороны необходимо найти еще двух. Алексей Учитель коротко ответил, что принимает вызов, место и время встречи будет обсуждено позже.

Позже Чеурин, как отмечает ТАСС, пояснил, что выбор оружия остается за секундантами обеих сторон, но он рассчитывает «на бескровные варианты решения вопроса, в том числе, на разговор». Именно поэтому Учителю был вручен дуэльный кодекс, в котором прописан способ восстановления чести без кровопролития. Автором этого кодекса, к слову, был Николай ll.

Напомним, скандальный фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Резонанс картина получила еще задолго до выхода, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе со сторонниками выступила против фильма.

Алексей Учитель. Встреча в Екатеринбурге

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.11.17

«Салют» вернул эвакуированным зрителям деньги за сорванный показ «Матильды». / 10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Алексей Учитель высказался о терроризме, агрессивном православии и прокате «Матильды» – ВИДЕО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»