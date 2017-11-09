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Четверг, 9 ноября 2017, 22:04 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Алексей Учитель высказался о терроризме, агрессивном православии и прокате «Матильды» – ВИДЕО

Алексей Учитель высказался о терроризме, агрессивном православии и прокате «Матильды» – ВИДЕО

Сегодня режиссер Алексей Учитель представил екатеринбургской публике свою мелодраму «Матильда» и дал пресс-конференцию. Режиссер рассказал, что и ранее хотел снять минорную драму о Николае Втором и трёх последних перед расстрелом днях Романовых, сценарий готов, но самому Учителю мешает занятость на ближайшие годы чтобы его реализовать.

Учитель о «Матильде» и православии

При этом он искренне хвалит эпоху Николая Второго, оценивая его как время процветания России. В качестве исторического примера Учитель приводит детские ясли, появившиеся только тогда. О самой фигуре Николая Второго он говорит в светлых тонах, считая его любовь к Матильде лишь проявлением жизнелюбия. Режиссер прокомментировал и вопрос конфликта с Натальей Поклонской, который многие считали хорошим пиаром для фильма. Учитель это опроверг, отметив, что многие потенциальные зрители испугались идти в кино. Режиссер сообщил, что в курсе инцидента в Екатеринбурге, когда Денис Мурашов устроил взрыв в кинотеатре «Космос», протестуя против фильма «Матильда» и знает о существовании такой группы как царебожники. По словам Учителя, правоохранительная машина зашевелилась после этого взрыва.

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Кроме того режиссёр анонсировал телеверсию «Матильды» в два раза длиннее киношной.

Что Алексей Учитель думает о войне со своим творением – смотрите на нашем канале.

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