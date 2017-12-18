Поджигателя «Космоса» отправили в психбольницу (ВИДЕО)

Мужчине, устроившему поджог входной группы ККТ «Космос», назначено наказание в виде принудительного лечения. От уголовной ответственности он освобожден из-за своего психического заболевания.

Сегодня в Екатеринбурге вынесли приговор по делу Дениса Мурашова, который из-за ненависти к фильму «Матильда» поджег ККТ «Космос». Суд решил отправить Мурашова на лечение. До перевода в больницу он останется под стражей. Кроме того, как огласил судья, все улики – доски, бутылки, газовые баллоны и прочее – необходимо уничтожить.

«Меня спровоцировали феминистки»

Еще до оглашения приговора корреспонденту РИА «Новый День» мать обвиняемого рассказала, что ее сына спровоцировали краснодарские феминистки, которые окропили менструальной кровью портрет императора Николая II. Активистки таким образом отреагировали на скандал вокруг «Матильды» и протест против «увечного плода российского патриархата». После чего Мурашов и решился на свою акцию с поджиганием кинотеатра.

Экспертиза, напомним, признала Мурашова невменяемым, представители обвинения заявили ходатайство о помещении подсудимого в специализированное медицинское учреждение в связи с тяжелым психологическим расстройством. В ходе следствия было установлено, что ранее Мурашов уже лечился от психического расстройства.

Подсудимый не отказался от общения с журналистами. Он считает себя вменяемым, но «Космос» он поджигал в состоянии аффекта. На преступление его толкнули феминистки.

Напомним, житель Ирбита Денис Мурашов ранним утром 4 сентября на автомобиле УАЗ врезался во входную группу ККТ «Космос» и бросил в здание коктейль Молотова. При этом в его машине были газовые баллоны и бочки с бензином. Избежать взрыва удалось благодаря оперативной реакции спецслужб и МЧС. Сам поджигатель скрылся, но позже его задержала полиция.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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